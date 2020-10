Burioni: 'Le cose cominciano a mettersi peggio, il virus è pericoloso come prima' (Di giovedì 1 ottobre 2020) In seguito alla notizia dell'enorme boom di contagi delle ultime 24 ore, il virologo Roberto Burioni ha scritto su Twitter: "Le cose cominciano a mettersi peggio. Vi prego, state attenti, mantenete le ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 ottobre 2020) In seguito alla notizia dell'enorme boom di contagi delle ultime 24 ore, il virologo Robertoha scritto su Twitter: "Le. Vi prego, state attenti, mantenete le ...

Il bollettino della Protezione Civile con i numeri sull'emergenza Coronavirus aggiornati al 1° ottobre. Casi in crescita e per i nuovi positivi è il caso di parlare di una vera e propria impennata: 2.548 positivi.

