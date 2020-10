Buon compleanno Romina Power | Sting | Francesca Dellera…

(Di venerdì 2 ottobre 2020)Dellera… …Cesare Maestri, Tullio Pericoli, Roberto Herlitzka, Nicola Tranfaglia, Sandro Magister, Antonio Di Pietro, Giuliano Molossi, Massimo Gramellini, Stefano Intini, Stefano Rusconi, Renato Turano, Gianpaolo Dozzo, Francesco Molinari, Luca Abete, Adelmo Togliani, Stefano Lucchini, Matteo Branciamore, Chiara Bellei… Oggi 2 ottobre compiono gli anni: Luigi Massignan, psichiatra; Cesare Maestri, alpinista, scrittore, partigiano; Enzo Facciolo, fumettista, disegnatore; Gianluigi Stefanini, ex calciatore; Giuseppe Putzolu, politico; Ferdinando Salleo, diplomatico, economista, scrittore; Tullio Pericoli, pittore, disegnatore; Roberto Herlitzka, attore; Nicola Tranfaglia, storico; Antonio Curreri, allenatore calcio; ...

UEFAcom_it : ?? Buon compleanno, Frank Rijkaard ???? #UCL - OfficialASRoma : ?? Buon compleanno anche a Mirko Vucinic! ???? #ASRoma - poliziadistato : È con i suoi ricordi da bambino che vogliamo festeggiare i 70 anni di @renatozer0, figlio di poliziotto, da sempre… - meeyougulof : RT @Black__sw: Anche a te finalmente la vecchiaia ha bussato alla porta ???? Scherzo, BUON COMPLEANNO partner di trash ?????? Spero che tu ti p… - 80AirasoR80 : RT @nikotinaebasta: Passeranno gli anni, ma il tuo amore per noi figli non invecchia. Buon compleanno ??mia #mammapiù71 ??#sonogiàricca http… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

SettimanaSport.com

Compleanno anche di: Romina Power, cantante, attrice; Giorgio Sacchetti, storico; Giuseppe Bressani, ex calciatore; Roberto Bettin, ex arbitro di calcio; Gianfranco degli Schiavi, ex calciatore, ...Il buongiorno ai lettori lo porge Nicola Fortuna, che oggi festeggia il suo compleanno. “Oggi compie gli anni una persona speciale, grazie alla tua caparbietà sei riuscito a conseguire due lauree e ad ...