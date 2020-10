Bundesliga | Bibiana Steinhaus annuncia il ritiro | era l’unico arbitro donna

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 ottobre 2020) L’hato il. L’unicadellaappende definitivamente il fischietto al chiodo dopo essere scesa in campo per l’ultima volta per dirigere Bayern Monaco e Borussia Dortmund, match della Supercoppa di Germania vinto dai bavaresi per 3-2. La 41enne, pioniera del mestiere per le donne in Europa, hato così la fine della sua carriera: “Come molte persone, sono stata costretta a ripensare alle mie priorità durante la crisi del coronavirus e, dopo una discussione con Lutz Michael Fröhlich, direttore sportivo d’élite della DFB, ho deciso di concludere la mia carriera nazionale e internazionale“.