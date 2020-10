Bria (Fondo innovazione): "Investiti finora 140 mln" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Brindisi, 1 ott. (Labitalia) - "Noi come Fondo nazionale innovazione abbiamo fatto finora investimenti di oltre 140 milioni di euro, già deliberati, già Investiti, e che stanno 'impattando' su 200 start up. Credo siano numeri importanti". Lo ha detto Francesca Bria, presidente del Fondo nazionale innovazione, intervenendo alla presentazione di 'Bravo innovation hub', l'acceleratore d'impresa esclusivamente dedicato alle imprese innovative del Mezzogiorno, promosso da Invitalia, Infratel Italia e dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Comune di Brindisi. Bria ha ricordato che "il Fondo innovazione è partito a fine gennaio, a ridosso della pandemia, abbiamo un miliardo e 250 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Brindisi, 1 ott. (Labitalia) - "Noi comenazionaleabbiamo fattoinvestimenti di oltre 140 milioni di euro, già deliberati, già, e che stanno 'impattando' su 200 start up. Credo siano numeri importanti". Lo ha detto Francesca, presidente delnazionale, intervenendo alla presentazione di 'Bravo innovation hub', l'acceleratore d'impresa esclusivamente dedicato alle imprese innovative del Mezzogiorno, promosso da Invitalia, Infratel Italia e dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Comune di Brindisi.ha ricordato che "ilè partito a fine gennaio, a ridosso della pandemia, abbiamo un miliardo e 250 ...

