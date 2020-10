Brexit | von der Leyen contro Johnson | «La legge sul mercato interno? Palese violazione dei patti» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 ottobre 2020) La Commissione europea ha deciso di intraprendere un’azione legaleil Regno Unito a causa delladel governosul. Secondo la presidente Ursula von der, il testo è in «totale contraddizione» con i paletti fissati dall’accordo sullae «viola gli obblighi di buona fede» che Londra aveva assunto. Si tratta del «primo passo» di una «formale procedura d’infrazione», ha ricordato von der. Von derha aggiunto: «Abbiamo lanciato una procedura d’infrazione come previsto dall’accordo di recesso. Abbiamo inviato una lettera di messa in mora agli amici britannici, perché vogliamo che la ...