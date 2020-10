Brexit | UE avvia azione legale contro Regno Unito Londra | “Risponderemo a tempo debito”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’UE passa alle vie legali ed invia aluna lettera di costituzione in mora, per aver violato l’accordo di recesso siglato alla fine del 2019, approvando l’Internal Market Bill, la legge che rimette in discussione il contestato capitolo Irlanda. La lettera – spiega la Commissione – segna l’avvio formale di un procedimento d’infrnei confronti di, che ora avràun mese per presentare le proprie osservazioni. Dopo avere preso conoscenza di tali osservazioni, o in assenza di osservazioni, la Commissione potrà decidere di emettere, se del caso, un parere motivato. Violato l’articolo 5 dell’accodo di recesso Nel motivare il procedimento, la Presidente Ursula von der ...