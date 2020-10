Brexit senza pace, l’Ue avvia un’azione legale contro la Gran Bretagna per violazione dell’accordo (Di giovedì 1 ottobre 2020) «La Commissione europea ha inviato oggi al Regno Unito una lettera di messa in mora per aver violato i suoi obblighi ai sensi dell’accordo di recesso» sulla Brexit. Ad annunciarlo la presidente Ursula von der Leyen. «Ciò – ha aggiunto – segna l’inizio di un procedimento formale di infrazione contro il Regno Unito. Ha un mese per rispondere alla lettera di oggi». Il 9 settembre, specifica in una nota la Commissione, il Regno Unito ha presentato un disegno di legge sul mercato interno (lo United Kingdom Internal Market Bill), che secondo Bruxelles violerebbe l’intesa sull’accordo di uscita, il Withdrawal Agreement. In particolare la maggiore opposizione dell’Ue riguarda il protocollo su l’Irlanda e l’Irlanda del Nord. Le due parti avevano stabilito che Belfast doveva ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 ottobre 2020) «La Commissione europea ha inviato oggi al Regno Unito una lettera di messa in mora per aver violato i suoi obblighi ai sensi dell’accordo di recesso» sulla. Ad annunciarlo la presidente Ursula von der Leyen. «Ciò – ha aggiunto – segna l’inizio di un procedimento formale di infrazioneil Regno Unito. Ha un mese per rispondere alla lettera di oggi». Il 9 settembre, specifica in una nota la Commissione, il Regno Unito ha presentato un disegno di legge sul mercato interno (lo United Kingdom Internal Market Bill), che secondo Bruxelles violerebbe l’intesa sull’accordo di uscita, il Withdrawal Agreement. In particolare la maggiore opposizione dell’Ue riguarda il protocollo su l’Irlanda e l’Irlanda del Nord. Le due parti avevano stabilito che Belfast doveva ...

NataliaAugias : RT @LRobustelli: #Brexit, mi viene proprio in mente la scena del tipico bullo: @BorisJohnson a @vonderleyen 'Faccio quel che voglio, e se n… - LRobustelli : #Brexit, mi viene proprio in mente la scena del tipico bullo: @BorisJohnson a @vonderleyen 'Faccio quel che voglio,… - Open_gol : Brexit senza pace, l’Ue avvia un’azione legale contro la Gran Bretagna per violazione dell’accordo - EstebBeltramino : Brexit: industria auto Gb rischia dazi anche senza no deal #motori - solomotori : Brexit: industria auto Gb rischia dazi anche senza no deal -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit senza Brexit: industria auto Gb rischia dazi anche senza no deal - Industria Agenzia ANSA Cofinanziamento pubblico al 60%, Regno Unito tra i Paesi Terzi: ecco il decreto Ocm Vino Promozione

Tra le novità, il Regno Unito nell’elenco dei Paesi Terzi come obiettivo, dopo la Brexit (ancora in fase di definizione ... delle nostre produzioni vitivinicole e delle loro eccellenze senza una ...

Brexit: posizioni ancora distanti su aiuti di Stato, ma Regno Unito "vuole ancora un accordo"

Nonostante ciò, il ministro britannico Michael Gove, incaricato da Boris Johnson di seguire le trattative e pianificare un'eventuale uscita del Regno senza accordo commerciale, ha rassicurato che ...

Tra le novità, il Regno Unito nell’elenco dei Paesi Terzi come obiettivo, dopo la Brexit (ancora in fase di definizione ... delle nostre produzioni vitivinicole e delle loro eccellenze senza una ...Nonostante ciò, il ministro britannico Michael Gove, incaricato da Boris Johnson di seguire le trattative e pianificare un'eventuale uscita del Regno senza accordo commerciale, ha rassicurato che ...