Brexit, ora l'Ue piange: "Londra ha violato gli accordi". Ma il Regno Unito se ne frega (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott – Il Regno Unito ha gentilmente salutato l'Unione europea, eppure Ursula von der Leyen sembra proprio non capacitarsene. O per meglio dire pretende che Londra si muova in base alle direttive di Bruxelles. "La Commissione europea ha inviato oggi al Regno Unito una lettera di messa in mora per aver violato i suoi obblighi ai sensi dell'accordo di recesso" sull'uscita dall'Ue, ha annunciato la von der Leyen. L'ex delfino di Angela Merkel ha poi incalzato: "Ciò segna l'inizio di un procedimento formale di infrazione contro il Regno Unito. Ha un mese per rispondere alla lettera di oggi". Un monito che non riusciamo davvero a immaginare quanto possa turbare sul serio il sonno di Boris ...

