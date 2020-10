Brexit | l’Ue avvia un’azione legale contro Londra | “Ha violato l’accordo”

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 ottobre 2020), la Ueil Regno Unito La Commissione europea ha inviato al Regno Unito una lettera di costituzione in mora per averi suoi obblighi ai sensi dell’accordo di recesso. È l’inizio di un processo formale di infrazioneil Regno Unito.ha un mese per rispondere alla lettera. “L’articolo 5 dell’accordo di recesso – ricorda Bruxelles – stabilisce che l’Unione europea e il Regno Unito devono adottare tutte le misure appropriate per garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’accordo di recesso e che devono astenersi da qualsiasi misura che possa compromettere il raggiungimento di tali obiettivi. Entrambe le parti sono vincolate dall’obbligo di cooperare in buona fede nell’esecuzione dei ...