(Di giovedì 1 ottobre 2020) ANSA, - BRUXELLES, 01 OTT - "La Commissione europea ha inviato oggi al Regno Unito una lettera di messa in mora per aver violato i suoi obblighi ai sensi dell'accordo di recesso" sulla. "Ciò ...

Corriere : La Ue avvia un’azione legale contro Londra per la Brexit: «Ha violato gli accordi» - UnioneSarda : L'#Ue avvia un'azione legale contro la legge britannica sulla #Brexit - fisco24_info : Brexit: l'Ue avvia un'azione legale contro la legge Gb: Lo annuncia la presidente della Commissione Von der Leyen - AndreaColandrea : RT @eunewsit: *** #Brexit: La @EU_Commission avvia un'azione legale contro la Internal Market Bill britannica. @vonderleyen : 'Rompe l'obbl… - VittorioCocive1 : RT @eunewsit: *** #Brexit: La @EU_Commission avvia un'azione legale contro la Internal Market Bill britannica. @vonderleyen : 'Rompe l'obbl… -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit avvia

ANSA Nuova Europa

"La Commissione europea ha inviato oggi al Regno Unito una lettera di messa in mora per aver violato i suoi obblighi ai sensi dell'accordo di recesso" sulla Brexit. "Ciò segna l'inizio di un ...(ANSA) - BRUXELLES, 01 OTT - "La Commissione europea ha inviato oggi al Regno Unito una lettera di messa in mora per aver violato i suoi obblighi ai sensi dell'accordo di recesso" sulla Brexit.