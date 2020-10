Brexit, azione legale Ue non spaventa il governo Gb (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il governo britannico non intende accantonare il progetto di legge nazionale, Internal Market Bill, che rimette in discussione parte degli accordi di divorzio sottoscritti con l'Ue in risposta alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilbritannico non intende accantonare il progetto di legge nazionale, Internal Market Bill, che rimette in discussione parte degli accordi di divorzio sottoscritti con l'Ue in risposta alla ...

