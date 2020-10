Boris Johnson vuole lasciare i migranti in mezzo al mare, ma su navi italiane (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Regno Unito sta assistendo ad un considerevole aumento dei migranti in arrivo nel Paese. E Boris Johnson valuta opzioni che non aveva ancora messo in campo. Anche il Regno Unito di Boris Johnson è diventato una meta privilegiata per lo sbarco di migranti che attraversano il canale della Manica partendo dalla Francia con … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Regno Unito sta assistendo ad un considerevole aumento deiin arrivo nel Paese. Evaluta opzioni che non aveva ancora messo in campo. Anche il Regno Unito diè diventato una meta privilegiata per lo sbarco diche attraversano il canale della Manica partendo dalla Francia con … L'articolo proviene da leggilo.org.

