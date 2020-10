Leggi su optimagazine

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Il controverso e divertenteSagdiyev ha appena concluso un nuovo viaggio negli Stati Uniti d’America, proprio poche settimane prima rispetto all’Election Day. Il personaggio – creato e interpretato da– sarà infatti il protagonista di: Delivery Of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation Of Kazakhstan (o, semplicemente,), sequel deluscito nel 2006. Amazon Prime Video ha appena diffuso ilufficiale. Subito dopo il lockdown,...