Boom di positivi da Coronavirus, il nuovo allarme del virologo Roberto Burioni (Di giovedì 1 ottobre 2020) Nelle ultime ore in Italia si sono segnalati ben 2.548 nuovi casi di Coronavirus. Sebbene il numero di tamponi sia aumentato di molto, la situazione inizia a preoccupare e c'è già chi teme che possano esserci a breve anche lockdown parziali in alcune aree del Paese. Nelle ultime ore è intervenuto sulla pandemia e sui dati italiani il noto virologo Roberto Burioni. L'esperto ha deciso di affidare il suo pensiero sul suo profilo Twitter e le sue parole sono tutt'altro che rassicuranti. Burioni ha quindi dichiarato: "Le cose cominciano a mettersi peggio. Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati al chiuso, lavatevi le mani. Il virus è lì fuori, infettivo e nocivo come nella scorsa primavera.

