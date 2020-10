Bonus 500 euro per le edicole in difficoltà Di cosa si tratta

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Da oggi 1 ottobre è possibile richiedere il contributo per lein difficoltà. Il decreto rilancio ha introdotto ilda 500E’ ufficiale: da oggi 1 Ottobre sarà possibile richiedere il500per lein difficoltà. Il decreto Rilancio ha introdotto una somma, una tantum, per tutti i titolari … L'articolo500per lein difficoltà. Disiproviene da YesLife.it.

Si tratta di un bonus di 500 euro, una tantum, ma l’accredito potrebbe essere inferiore rispetto a quello della domanda.Da oggi, 1 Ottobre, e fino al 30 del mese è possibile fare richiesta per ...Secondo stime, solo il 30% delle famiglie che ne aveva diritto ha chiesto il bonus vacanze e lo ha usato solo il 13%. Brutta notizia, anzi bruttissima: i 500 euro di bonus (300 per le coppie, 150 per ...Il comodato per il bonus PC ha una durata minima o massima? E se alla scadenza decido di tenere il computer posso pagare una differenza?