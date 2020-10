Bollettino, Covid-19 in Italia: oggi si contano 2548 contagi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Bollettino relativo al coronavirus in Italia mostra contagi in aumento. In Veneto 445 casi, in Lombardia 324 e un vertiginoso aumento anche in Campania con 390 contagi Il Bollettino relativo al coronavirus in Italia anche oggi ha ufficializzato dati non confortanti. Si contano 2548 contagi nella giornata odierna. Di cui in Veneto 445 casi, in Lombardia 324 e un vertiginoso aumento anche in Campania con 390 nuovi positivi. Dall’appuntamento quotidiano con il ministero della Salute e i nuovi dati sull’epidemia del Coronavirus in Italia emerge oggi, 1 ottobre 2020, questa situazione: • CASI +2548 su 118236 tamponi (ieri +1851 su 105564) di ... Leggi su zon (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilrelativo al coronavirus inmostrain aumento. In Veneto 445 casi, in Lombardia 324 e un vertiginoso aumento anche in Campania con 390Ilrelativo al coronavirus inancheha ufficializzato dati non confortanti. Sinella giornata odierna. Di cui in Veneto 445 casi, in Lombardia 324 e un vertiginoso aumento anche in Campania con 390 nuovi positivi. Dall’appuntamento quotidiano con il ministero della Salute e i nuovi dati sull’epidemia del Coronavirus inemerge, 1 ottobre 2020, questa situazione: • CASI +su 118236 tamponi (ieri +1851 su 105564) di ...

danieledann1 : ?? #Coronavirus: In #Italia, mai così male da 5 mesi. Impennata di nuovi casi giornalieri: + 2.548 con 24 morti. Aum… - GiusEvangelista : ??BOLLETTINO COVID di oggi 1OTTOBRE IN ITALIA???????? - StefaniaFalone : Covid Lazio bollettino, record di contagi: 265 in 24 ore (151 a Roma). Valore Rt a 1.09. Verso l'obbligo di mascher… - Yogaolic : Bollettino coronavirus in Lombardia: trovati 324 casi, la metà sono a Milano - FatimaCurzio : RT @ilmessaggeroit: Covid Lazio bollettino, record di contagi: 265 in 24 ore (151 a Roma). Valore Rt a 1.09. Verso l'obbligo di mascherine… -