Bollettino Coronavirus del 1 Ottobre 2020 (Di giovedì 1 ottobre 2020) In data 1 Ottobre l'incremento nazionale dei casi è +0,80% (ieri +0,59%) con 317.409 contagiati totali, 228.844 dimissioni/guarigioni (+1.140) e 35.918 deceduti (+24); 52.647 infezioni in corso (+1.384). Elaborati 118.236 tamponi (ieri 105.564); 2.548 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,15% (ieri 1,75%). Ricoverati con sintomi 3.097 (+50); terapie intensive +11 (291). Sono i primi effetti della riapertura delle scuole? Lo sapremo nei prossimi giorni sulla base dell'andamento del contagio. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 445; Campania 390; Lombardia 324; Lazio 265; Sicilia 156; Toscana 144; Puglia 114; Liguria 111; Piemonte 110; Emilia Romagna 103; Sardegna 96. In Lombardia curva +0,30% (ieri +0,18%) con 24.691 tamponi (ieri 18.804) e 324 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,31% (ieri 1,06%); 107.051 contagiati totali; ricoverati -8 (298); ...

