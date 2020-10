Blackout alla Borsa di Tokyo, bloccata la terza piazza azionaria del mondo (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Borsa di Tokyo ha segnalato in apertura delle contrattazioni un problema tecnico che ha bloccato tutte le negoziazioni. “La negoziazione su tutte le azioni della Borsa di Tokyo è sospesa a causa di un problema che riguarda la trasmissione delle informazioni di mercato”, ha detto il Japan Exchange Group in un comunicato poco prima dell’apertura. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla natura dell’incidente, che ha impedito l’elaborazione degli ordini di acquisto e vendita di azioni nei due principali indici del paese, il Nikkei e il Topix. Il problema ha riguardato anche le negoziazioni alle borse di Nagoya e di Sapporo. Tuttavia, la Borsa di Osaka stava operando normalmente, ha detto il Japan Exchange Group.La Borsa di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ladiha segnalato in apertura delle contrattazioni un problema tecnico che ha bloccato tutte le negoziazioni. “La negoziazione su tutte le azioni delladiè sospesa a causa di un problema che riguarda la trasmissione delle informazioni di mercato”, ha detto il Japan Exchange Group in un comunicato poco prima dell’apertura. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla natura dell’incidente, che ha impedito l’elaborazione degli ordini di acquisto e vendita di azioni nei due principali indici del paese, il Nikkei e il Topix. Il problema ha riguardato anche le negoziazioni alle borse di Nagoya e di Sapporo. Tuttavia, ladi Osaka stava operando normalmente, ha detto il Japan Exchange Group.Ladi ...

