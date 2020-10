Black: il fumetto in cui solo gli afroamericani hanno superpoteri diventerà un film (Di giovedì 1 ottobre 2020) Warner Bros ha ottenuto i diritti di Black, l'adattamento del fumetto che mostra un mondo in cui solo le persone afroamericane possiedono superpoteri. Black, il fumetto di Kwanza Osajyefo e Tim Smith, diventerà un film prodotto da Studio 8, e acquistato da Warner Bros, in cui si racconterà la storia di un universo dove solo le persone afroamericane possiedono dei superpoteri. Il progetto non ha ancora un regista ufficialmente coinvolto nell'adattamento della storia per il grande schermo. La sceneggiatura è stata firmata da Bryan Edward Hill, già nel team della produzione della serie Titans. La storia ha al centro un ragazzo che sopravvive a un evento violento e si rende conto di far parte del gruppo di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 ottobre 2020) Warner Bros ha ottenuto i diritti di, l'adattamento delche mostra un mondo in cuile persone afroamericane possiedono, ildi Kwanza Osajyefo e Tim Smith, diventerà unprodotto da Studio 8, e acquistato da Warner Bros, in cui si racconterà la storia di un universo dovele persone afroamericane possiedono dei. Il progetto non ha ancora un regista ufficialmente coinvolto nell'adattamento della storia per il grande schermo. La sceneggiatura è stata firmata da Bryan Edward Hill, già nel team della produzione della serie Titans. La storia ha al centro un ragazzo che sopravvive a un evento violento e si rende conto di far parte del gruppo di ...

Warner Bros ha ottenuto i diritti di Black, l'adattamento del fumetto che mostra un mondo in cui solo le persone afroamericane possiedono superpoteri. Black, il fumetto di Kwanza Osajyefo e Tim Smith, ...

Deadline riporta che Studio 8 ha annunciato in giornata che la Warner Bros. ha acquisito Black, l’adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto, pubblicato negli USA da Black Mask Studios. La reali ...

