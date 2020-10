Bielorussia: vertice Ue pronto a chiedere nuovo voto e sanzioni (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Consiglio Europeo 'condanna le inaccettabili violenze' contro i manifestanti, esprime 'pieno sostegno' ai cittadini bielorussi per il loro diritto a eleggere il loro presidente 'attraverso nuove ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Consiglio Europeo 'condanna le inaccettabili violenze' contro i manifestanti, esprime 'pieno sostegno' ai cittadini bielorussi per il loro diritto a eleggere il loro presidente 'attraverso nuove ...

