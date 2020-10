Biden consolida vantaggio su Trump dopo primo dibattito

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 2 ottobre 2020)iltelevisivo tra Donalde Joein vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti del 3 novembre, il candidato democratico alla Casa Biancail suosul presidente uscente, essendo accreditato del 51% delle preferenze degli elettori registrati contro il 40% del tycoon repubblicano. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio di YouGov per l'Economist secondo cui solo un elettore registrato su 12 ha dichiarato di essere indeciso (4%) o voterebbe, se fosse possibile, per un altro candidato (2%). Il 2% degli interpellati ha espresso invece l'intenzione di non recarsi alle urne.I numeri complessivi non sono cambiati in modo significativo nelle ultime settimane: prima del...