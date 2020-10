Berrettini-Harris in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Matteo Berrettini troverà di fronte Lloyd Harris al secondo turno del Roland Garros 2020, avversario dal servizio potenzialmente letale e solido da fondocampo. L’italiano ha sconfitto senza problemi Pospisil all’esordio e proverà ad affermarsi nuovamente sul rosso, nello scenario del Court Suzanne-Lenglen: match in scena oggi, giovedì 1 ottobre, come terzo incontro a partire dalle ore 11.00 (dopo Pliskova-Muguruza). La diretta televisiva verrà offerta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, DAZN), con live streaming disponibile su Eurosport Player e Sky Go. Inoltre, Sportface.it garantirà una diretta testuale, con aggiornamenti e approfondimenti post-match. SEGUI LA ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Matteotroverà di fronte Lloydal secondo turno del, avversario dal servizio potenzialmente letale e solido da fondocampo. L’italiano ha sconfitto senza problemi Pospisil all’esordio e proverà ad affermarsi nuovamente sul rosso, nello scenario del Court Suzanne-Lenglen: match in scena, giovedì 1 ottobre, come terzo incontro a partire dalle ore 11.00 (dopo Pliskova-Muguruza). Latelevisiva verrà offerta da Eurosport (210 o 211 di Sky, DAZN), con livedisponibile su Eurosport Player e Sky Go. Inoltre, Sportface.it garantirà unatestuale, con aggiornamenti e approfondimenti post-match. SEGUI LA ...

