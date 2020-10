BergamoScienza: inaugurazione con 5 Premi Nobel (Di giovedì 1 ottobre 2020) BergamoScienza: un’inaugurazione con cinque Premi Nobel per la XVIII edizione (3-18 ottobre) e la prima volta di Elizabeth Blackburn L’emergenza sanitaria non ferma BergamoScienza, il festival di divulgazione scientifica organizzato dall’Associazione BergamoScienza, che, mettendo al primo posto la sicurezza del suo pubblico, si sposta sul web per un’edizione speciale, tutta in digitale, da sabato 3 a domenica 18 ottobre 2020 (www.BergamoScienza.it). Sabato… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 1 ottobre 2020): un’con cinqueper la XVIII edizione (3-18 ottobre) e la prima volta di Elizabeth Blackburn L’emergenza sanitaria non ferma, il festival di divulgazione scientifica organizzato dall’Associazione, che, mettendo al primo posto la sicurezza del suo pubblico, si sposta sul web per un’edizione speciale, tutta in digitale, da sabato 3 a domenica 18 ottobre 2020 (www..it). Sabato… L'articolo Corriere Nazionale.

