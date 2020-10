Benevento | rapina in una sala slot in centro città | rubati 1000 euro

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutonel pomeriggio di ieri in unanei pressi delle poste centrali. Un uomo non armato ma travisato, a quanto pare, con un cappello, si è introdotto all’interno del’esercizio e avrebbe spintonato il titolare e rubato circadalle casse per poi dileguarsi. Sul posto sono giunti la Squadra Volante e la Squadra Mobile della Questura diche hanno avviato le indagini per risalire all’autore del gesto servendosi di tutti gli elementi per risalire all’autore del crimine. L'articoloin unain...