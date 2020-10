Belen Rodriguez esce allo scoperto, prima dedica social di Antonino Spinalbese (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo essere stata a lungo al centro dell’attenzione mediatica per via della sua recente rottura con Stefano De Martino, Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé, stavolta per aver rilasciato un commento social affettuoso a margine di un post dedicatole da parte del suo presunto nuovo compagno fisso. Si tratta dell’hairstyler Antonino Spinalbese. Tra i due quasi 10 anni di differenza, tuttavia lui ha postato un video in bianco e nero che immortala Belen in tutto il suo magnetismo argentino, a margine del quale il giovane ha riportato una descrizione romantica in lingua straniera. Il post in questione, in queste ore, ha spinto a rassegnarsi all’evidenza tutti coloro i quali credevano in un imminente ritorno di fiamma tra ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo essere stata a lungo al centro dell’attenzione mediatica per via della sua recente rottura con Stefano De Martino,è tornata a far parlare di sé, stavolta per aver rilasciato un commentoaffettuoso a margine di un posttole da parte del suo presunto nuovo compagno fisso. Si tratta dell’hairstyler. Tra i due quasi 10 anni di differenza, tuttavia lui ha postato un video in bianco e nero che immortalain tutto il suo magnetismo argentino, a margine del quale il giovane ha riportato una descrizione romantica in lingua straniera. Il post in questione, in queste ore, ha spinto a rassegnarsi all’evidenza tutti coloro i quali credevano in un imminente ritorno di fiamma tra ...

