Belen Rodriguez condurrà l'Isola dei Famosi? (Di giovedì 1 ottobre 2020) L'argentina potrebbe essere la nuova conduttrice Belen Rodriguez potrebbe essere pronta a una nuova esperienza tv. Secondo l'indiscrezione lanciata da "Vero Tv", l'argentina potrebbe condurre il reality show di Mediaset, "L'isola dei Famosi". Il programma tornerà nel 2021 e come già annunciato al timone non ci sarà la Marcuzzi, attualmente impegna con "Temptation Island". Leggi anche: Torna l'"Isola dei Famosi" ma senza la Marcuzzi Come sostituta si era parlato di Ilary Blasi ma ora il settimanale ha lanciato questa nuova indiscrezione. Belen potrebbe essere l'arma in più per conquistare l'attenzione del pubblico conducendo un programma a cui ha partecipato anni fa come concorrente ...

