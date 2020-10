Belen non si nasconde più: la dedica social al fidanzato Antonino Spinalbese (Di giovedì 1 ottobre 2020) La splendida argentina Belén Rodriguez non si nasconde più: la sua storia con il giovane Antonino Spinalbese sembrerebbe proprio andare a gonfie vele, al punto da diventare ufficiale anche online. Sì, perché sempre per mezzo Instagram la showgirl sarebbe diventata protagonista della più recente pubblicazione di lui. Un video, per la precisione, dove una Belén un poco imbarazzata guarda in camera e sorride.Il filmato, pubblicato sul profilo ufficiale di Antonino Spinalbese con didascalia 'Bambola' in lingua argentina non ci ha poi messo molto a diventare virale. Il primo commento, ovviamente, è di Belén, che sempre in slang argentino scrive:"Mi piace come mi guardi tu".Belen non si nasconde più: la ... Leggi su blogo (Di giovedì 1 ottobre 2020) La splendida argentina Belén Rodriguez non sipiù: la sua storia con il giovanesembrerebbe proprio andare a gonfie vele, al punto da diventare ufficiale anche online. Sì, perché sempre per mezzo Instagram la showgirl sarebbe diventata protagonista della più recente pubblicazione di lui. Un video, per la precisione, dove una Belén un poco imbarazzata guarda in camera e sorride.Il filmato, pubblicato sul profilo ufficiale dicon didascalia 'Bambola' in lingua argentina non ci ha poi messo molto a diventare virale. Il primo commento, ovviamente, è di Belén, che sempre in slang argentino scrive:"Mi piace come mi guardi tu".non sipiù: la ...

