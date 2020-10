Bebè in arrivo in casa Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez di nuovo genitori mostrano l’ecografia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo le mille voci sulla presunta gravidanza di Chiara Ferragni ecco la conferma che tutti aspettavano. A renderlo noto, attraverso un tenerissimo post su Instagram, è proprio la neomamma. Chiara, poco fa, ha pubblicato una bellissima foto di Leone con in mano l’ecografia. Sotto la foto il commento: “Our family is getting bigger. Leo is going to become a big brother!“, ovvero “La nostra famiglia si allarga. Leo sta per diventare un fratello maggiore!“. Esilarante la risposta di Fedez che commenta: “Ma io non sapevo nulla…”. Nel giro di poche ore sono già milioni i like al post e decine di migliaia i commenti dei followers entusiasti per la bella notizia. Chiara Ferragni e Fedez quindi tra pochi mesi, nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo le mille voci sulla presunta gravidanza diecco la conferma che tutti aspettavano. A renderlo noto, attraverso un tenerissimo post su Instagram, è proprio la neomamma., poco fa, ha pubblicato una bellissima foto di Leone con in mano l’ecografia. Sotto la foto il commento: “Our family is getting bigger. Leo is going to become a big brother!“, ovvero “La nostra famiglia si allarga. Leo sta per diventare un fratello maggiore!“. Esilarante la risposta diche commenta: “Ma io non sapevo nulla…”. Nel giro di poche ore sono già milioni i like al post e decine di migliaia i commenti dei followers entusiasti per la bella notizia.quindi tra pochi mesi, nella ...

CorriereCitta : Bebè in arrivo in casa Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez di nuovo genitori mostrano l’ecografia - samelipsreed : sono felicissima per fede e chiara, non avete idea quanto. sono il mio prototipo di famiglia felice e la dimostrazi… - infoitcultura : Ferragni e Fedez, in arrivo un altro bebè: Leone mostra l’ecografia - Cathepanno : Io troppo felice per l’arrivo di un altro bebè della Ferragni ???? - AuraMire : Che Chiara ferragni fosse incinta lo si capiva da tempo, però trovo sia giusto aspettare che siano sempre i genitor… -

