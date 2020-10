Basket | Eurolega 2020 2021 | Barcellona e Maccabi vincono all’esordio | Zalgiris batte Olympiacos

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 ottobre 2020) La prima giornata di regular season dell‘è iniziata stasera con le prime cinque partite. Piatto forte della serata il big match che ha visto ilre il CSKA Mosca per 76-66: una partita che ha visto i blaugrana sempre in controllo, alla fine decidono i 18 punti di Davies e i 17 di Mirotic mentre ai russi non bastano i 15 punti di Shengelia. Un po’ più complicata la vittoria delTel Aviv, che recupera il -10 iniziale e alla finel’Alba Berlino per 80-73 con i 18 punti di Caloiaro che fanno da contraltare ai 18 di Eriksson che risulta il migliore nei tedeschi. La sorpresa della serata arriva da Istanbul, dove l’Efes cade in casa contro lo Zenit per 69-73 dopo aver iniziato in vantaggio ...