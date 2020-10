Barcellona, arriva Sergino Dest: accordo con l’Ajax per 21 milioni di euro (Di giovedì 1 ottobre 2020) “FC Barcellona e Ajax hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Sergiño Dest“. Lo comunica la società blaugrana in una nota sul proprio sito ufficiale. “Il costo dell’operazione è di 21 milioni di euro più ulteriori 5 milioni di variabili. Il giocatore firmerà un contratto per le prossime cinque stagioni, fino alla fine della stagione 2024/25, con una clausola di buyout fissata a 400 milioni di euro“, conclude il comunicato. Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) “FCe Ajax hanno raggiunto unper il trasferimento di Sergiño“. Lo comunica la società blaugrana in una nota sul proprio sito ufficiale. “Il costo dell’operazione è di 21dipiù ulteriori 5di variabili. Il giocatore firmerà un contratto per le prossime cinque stagioni, fino alla fine della stagione 2024/25, con una clausola di buyout fissata a 400di“, conclude il comunicato.

