Barbara D’Urso lo nasconde ma… Scoperto il segreto tra le sue mani (Di giovedì 1 ottobre 2020) A Pomeriggio Cinque è caos: durante l’ultima puntata spunta misteriosamente un copione, che Barbara D’Urso custodisce gelosamente dietro alla schiena. Ma il dettaglio non passa inosservato ai telespettatori, che subito si insospettiscono e cercano di trovare una risposta. Poco dopo, la conduttrice di Canale 5 lancia un indizio sul suo profilo Instagram e si mostra più misteriosa che mai: pubblica una storia in cui si vedono dei fogli, tanti fogli. E sotto scrive “Indovinate…”. Dice anche: “è un copione di 153 pagine che devo leggere, cosa sarà? Una fiction, un film, teatro? Indovinate un po’…”. Insomma, un’aura di mistero che ha infiammato il gossip e smosso la grande platea della D’Urso. Tutti vorrebbero saperne di più e si pensa ad un ritorno sul set de “La ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 1 ottobre 2020) A Pomeriggio Cinque è caos: durante l’ultima puntata spunta misteriosamente un copione, cheD’Urso custodisce gelosamente dietro alla schiena. Ma il dettaglio non passa inosservato ai telespettatori, che subito si insospettiscono e cercano di trovare una risposta. Poco dopo, la conduttrice di Canale 5 lancia un indizio sul suo profilo Instagram e si mostra più misteriosa che mai: pubblica una storia in cui si vedono dei fogli, tanti fogli. E sotto scrive “Indovinate…”. Dice anche: “è un copione di 153 pagine che devo leggere, cosa sarà? Una fiction, un film, teatro? Indovinate un po’…”. Insomma, un’aura di mistero che ha infiammato il gossip e smosso la grande platea della D’Urso. Tutti vorrebbero saperne di più e si pensa ad un ritorno sul set de “La ...

