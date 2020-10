Barbara D’Urso asfalta Soleil Sorge, quanta arroganza: «Qua decido io, se la stacchi è per sempre» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Soleil Sorge asfaltata da Barbara D’Urso: “Salutame a soreta” è diventato ufficialmente il nuovo mantra della conduttrice che ha aggiunto una nuova entry alla lista dei nomi da mettere a tacere. Si tratta proprio dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, ospite a Pomeriggio 5, avrebbe quasi voluto prendere il posto della padrona di casa. Con l’arroganza e l’irriverenza che tra l’altro le sono state proprie in diverse occasioni, la Sorge si sarebbe infiammata un po’ troppo durante un alterco con il paparazzo Alex Fiumara. Leggi anche >> Fulvio Abbate fuori dal GF Vip: «Un carnaio, ho temuto di essere ripescato e tornare tra le nutrie» Barbara D’Urso Soleil ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 1 ottobre 2020)ta daD’Urso: “Salutame a soreta” è diventato ufficialmente il nuovo mantra della conduttrice che ha aggiunto una nuova entry alla lista dei nomi da mettere a tacere. Si tratta proprio dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, ospite a Pomeriggio 5, avrebbe quasi voluto prendere il posto della padrona di casa. Con l’e l’irriverenza che tra l’altro le sono state proprie in diverse occasioni, lasi sarebbe infiammata un po’ troppo durante un alterco con il paparazzo Alex Fiumara. Leggi anche >> Fulvio Abbate fuori dal GF Vip: «Un carnaio, ho temuto di essere ripescato e tornare tra le nutrie»D’Urso...

