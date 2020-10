Banca Mediolanum: Standard Ethics alza il rating di sostenibilità (Di giovedì 1 ottobre 2020) Milano, 1 ott. (Adnkronos) - Standard Ethics alza il rating di sostenibilità di Banca Mediolanum. L'agenzia indipendente ha promosso l'istituto dal precedente “E-” al nuovo “E+” con un guadagno di 2 "notch" e "soprattutto con un outlook altamente positivo nel medio e lungo termine", sottolinea. una nota Banca Mediolanum, negli ultimi anni, "ha arricchito la propria strategia con politiche di sostenibilità, adeguando così il profilo dei suoi interventi alle indicazioni provenienti dall'Onu, dall'Ocse e dalla Ue in materia extra finanziaria a copertura delle politiche Esg". "Il nostro impegno in materia di sostenibilità è iniziato da diversi anni, - commenta Oscar di Montigny, Chief Innovation, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Milano, 1 ott. (Adnkronos) -ildi sostenibilità di. L'agenzia indipendente ha promosso l'istituto dal precedente “E-” al nuovo “E+” con un guadagno di 2 "notch" e "soprattutto con un outlook altamente positivo nel medio e lungo termine", sottolinea. una nota, negli ultimi anni, "ha arricchito la propria strategia con politiche di sostenibilità, adeguando così il profilo dei suoi interventi alle indicazioni provenienti dall'Onu, dall'Ocse e dalla Ue in materia extra finanziaria a copertura delle politiche Esg". "Il nostro impegno in materia di sostenibilità è iniziato da diversi anni, - commenta Oscar di Montigny, Chief Innovation, ...

