Bad Hair: il trailer dell'horror satirico diretto da Justin Simien (Di giovedì 1 ottobre 2020) Hulu ha condiviso il trailer dell'horror satirico intitolato Bad Hair, in arrivo sugli schermi americani il 23 ottobre. Bad Hair, l'horror satirico prodotto per Hulu, ha ora un trailer che anticipa alcune sequenze del film diretto da Justin Simien. Il creatore della serie Dear White People, che si concluderà con la quarta stagione, aveva debuttato alla guida di un lungometraggio nel 2014. Il trailer mostra Anna, la protagonista interpretata dall'attrice Elle Lorraine, alle prese con dei problemi di lavoro e che decide quindi di seguire il consiglio ricevuto da una sua superiore e modificare il proprio look partendo dai capelli, ritrovandosi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 ottobre 2020) Hulu ha condiviso ilintitolato Bad, in arrivo sugli schermi americani il 23 ottobre. Bad, l'prodotto per Hulu, ha ora unche anticipa alcune sequenze del filmda. Il creatorea serie Dear White People, che si concluderà con la quarta stagione, aveva debuttato alla guida di un lungometraggio nel 2014. Ilmostra Anna, la protagonista interpretata dall'attrice Elle Lorraine, alle prese con dei problemi di lavoro e che decide quindi di seguire il consiglio ricevuto da una sua superiore e modificare il proprio look partendo dai capelli, ritrovandosi ...

