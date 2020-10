Aurelio Visalli, l'autopsia: non è morto annegato. Domani i funerali e lutto cittadino a Milazzo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Aurelio Visalli non è morto per annegamento. Lo ha stabilito l' autopsia , disposta sul corpo dell'ufficiale-eroe della Guardia Costiera di Milazzo , morto sabato scorso mentre sfidava, senza mezzi ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 ottobre 2020)nonper annegamento. Lo ha stabilito l', disposta sul corpo dell'ufficiale-eroe della Guardia Costiera disabato scorso mentre sfidava, senza mezzi ...

guardiacostiera : Nel corso di una conferenza stampa, aperta dal Comandante Generale nel ricordo del collega Aurelio Visalli, la… - GiuseppeConteIT : La morte del sottufficiale della @guardiacostiera Aurelio Visalli, che per salvare una giovane vita ha sacrificato… - guardiacostiera : Un mezzo navale della #GuardiaCostiera ha ritrovato questa mattina, davanti il litorale di #Milazzo, il corpo senza… - ElioLannutti : RT @DaniloToninelli: Dolore e sgomento per la morte di Aurelio Visalli, il sottufficiale della Guardia Costiera morto in mare a Milazzo per… - Simo07827689 : RT @DaniloToninelli: Dolore e sgomento per la morte di Aurelio Visalli, il sottufficiale della Guardia Costiera morto in mare a Milazzo per… -