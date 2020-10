Aumento casi di Coronavirus in Italia, Burioni: “Le cose cominciano a mettersi peggio” ma oggi si fanno molti più tamponi e inizia a sentirsi l’effetto scuola (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Le cose cominciano a mettersi peggio. Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati al chiuso, lavatevi le mani. Il virus è lì fuori, infettivo e nocivo come nella scorsa primavera. Dipende tutto da noi”. Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni commentando l’odierno rialzo del numero dei positivi al Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 24 morti, 1.140 guariti e 2.548 nuovi casi su 118.236 tamponi. oggi è risultato positivo il 2,15% dei tamponi effettuati, in lieve Aumento rispetto a ieri. Era dal 24 aprile che non c’erano così tanti casi ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Lepeggio. Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitate luoghi affollati al chiuso, lavatevi le mani. Il virus è lì fuori, infettivo e nocivo come nella scorsa primavera. Dipende tutto da noi”. Lo scrive su Twitter il virologo Robertocommentando l’odierno rialzo del numero dei positivi al Covid-19 in. Nelle ultime 24 ore inci sono stati 24 morti, 1.140 guariti e 2.548 nuovisu 118.236è risultato positivo il 2,15% deieffettuati, in lieverispetto a ieri. Era dal 24 aprile che non c’erano così tanti...

RaiNews : Aumento improvviso dei nuovi casi di Covid in Italia #COVID19 - Adnkronos : #Covid, Pregliasco: 'Aumento casi primo segnale apertura scuole' - MinisteroSalute : Pubblicato il report del monitoraggio #Covid19 per la settimana dal 14 al 20 settembre. “Ancora un aumento dei ca… - divorex82 : RT @LaNotiziaTweet: Impennata di contagi. Isolati 2.548 casi nelle ultime 24 ore. Mai così tanti dalla fine di aprile. In aumento anche ric… - marcoluci1 : RT @Adnkronos: #Covid, Pregliasco: 'Aumento casi primo segnale apertura scuole' -