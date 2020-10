AstraZeneca-Oxford, Fda Usa amplia indagine su sicurezza vaccino. Europa accelera (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dopo l’interruzione dei test all’inizio del mese, quando nel nel Regno Unito, uno dei pazienti che vi si stavano sottoponendo si era ammalato, l’European Medicines Agency (Ema) sta per avviare l’esame del vaccino contro il coronavirus sviluppato dall’Università di Oxford e AstraZeneca. Il via alla procedura – secondo fonti di Bloomberg – potrebbe essere avviato già questa settimana. Il direttore della sezione vaccini dell’Ema, Marco Cavaleri, aveva dichiarato lo scorso luglio che il via libera alla ripresa dei test sarebbe arrivato dopo l’estate e che la prima approvazione di un vaccino avrebbe potuto giungere entro fine anno. Le autorità britanniche avevano ripreso l’esame del vaccino meno di una ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dopo l’interruzione dei test all’inizio del mese, quando nel nel Regno Unito, uno dei pazienti che vi si stavano sottoponendo si era ammalato, l’European Medicines Agency (Ema) sta per avviare l’esame delcontro il coronavirus sviluppato dall’Università di. Il via alla procedura – secondo fonti di Bloomberg – potrebbe essere avviato già questa settimana. Il direttore della sezione vaccini dell’Ema, Marco Cavaleri, aveva dichiarato lo scorso luglio che il via libera alla ripresa dei test sarebbe arrivato dopo l’estate e che la prima approvazione di unavrebbe potuto giungere entro fine anno. Le autorità britanniche avevano ripreso l’esame delmeno di una ...

