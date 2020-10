Ascolti in picchiata per il duello tv Trump/Biden, cambiano le regole (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ascolti in picchiata per il primo dibattito presidenziale tra Donald Trump e Joe Biden, considerato il SuperBowl della politica. I telespettatori sono stati 29 milioni sulle emittenti Abc, Cbs, Nbc e Fox, in calo del 35% rispetto al primo dibattito del 2016 tra Donald Trump e l’allora sfidante democratica Hillary Clinton, seguito da 45 milioni di persone.cambiano le regole: lo ha annunciato la Commissione che sovrintende i dibattiti presidenziali. L’obiettivo è renderli più ordinati e comprensibili e, tra le misure allo studio, secondo fonti alla Cbs News, c’è la chiusura del microfono qualora uno dei due tenti di interrompere l’altro. La fonte ha aggiunto che la Commissione trascorrerà le prossime 48 ore per fissare ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 ottobre 2020)inper il primo dibattito presidenziale tra Donalde Joe, considerato il SuperBowl della politica. I telespettatori sono stati 29 milioni sulle emittenti Abc, Cbs, Nbc e Fox, in calo del 35% rispetto al primo dibattito del 2016 tra Donalde l’allora sfidante democratica Hillary Clinton, seguito da 45 milioni di persone.le: lo ha annunciato la Commissione che sovrintende i dibattiti presidenziali. L’obiettivo è renderli più ordinati e comprensibili e, tra le misure allo studio, secondo fonti alla Cbs News, c’è la chiusura del microfono qualora uno dei due tenti di interrompere l’altro. La fonte ha aggiunto che la Commissione trascorrerà le prossime 48 ore per fissare ...

