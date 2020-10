Arriva nelle sale “Carolina e Topo Tip Il mistero di Halloween”

(Di venerdì 2 ottobre 2020)al cinemaTip, il simpaticoprotagonista della collana best seller di libri di Giunti Editore e che di recente ha spopolato anche online grazie al successo dei video di Baby Dance realizzati assieme a Carolina Benvenga, amatissima attrice e conduttrice della Tv dei Ragazzi. In meno di un anno i loro video, le loro canzoni e le loro Baby Dance hanno saputo conquistare la rete con un canale Youtube con più di 280 mila iscritti e 200 milioni di visualizzazioni. Un fenomeno straordinario che ora approda al cinema con "Carolina eTip. Ildi Halloween", film evento che arriveràitaliane solo dal 29 ottobre all 1 novembre (elenco cinema a breve su nexodigital.it) per cantare e ballare, assieme a mamma e papà e ...

EleonoraEvi : Finalmente arriva una decisione storica, troppo a lungo osteggiata dalle #lobby dei #cacciatori: il comitato #REACH… - dangelo_luciana : RT @ZuccalaAdriano: #Strade a #Pomezia, arriva la fibra ottica nelle case e nelle imprese di via Campobello Al termine dei lavori il rifa… - EffettoFrank : RT @comitatoliberta: La sperimentazione sui nostri figli continua - mikaslight : Ho dovuto silenziare quel tweet perchè ogni rt e citazione mi arriva nelle notifiche lol - ringetto65 : RT @ZuccalaAdriano: #Strade a #Pomezia, arriva la fibra ottica nelle case e nelle imprese di via Campobello Al termine dei lavori il rifa… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva nelle

NoiTV - La vostra televisione

La matematica e scrittrice racconta l’infanzia brada a Scauri, l’ossessione per la crema Oil of Olaz, per gli elenchi del telefono, per le ricorrenze, per i gatti. E quell’esame alla Normale di Pisa c ...Il Napoli alla ricerca di un centrocampista che possa aumentare il livello della rosa a disposizione di Rino Gattuso, evidentemente anche per dare man forte alla scelta del tecnico di puntare ...