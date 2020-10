Arma letale 3 | la costosa sorpresa ricevuta da Mel Gibson e il cast dopo il successo del film

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 ottobre 2020) I presidenti della Warner Brothers decisero di fare un regalo speciale a Mel, al produttore Joel Silver e al regista Richard Donner.l'enormeal botteghino di3, (in totale la pellicola guadagnò più di 145 milioni di dollari) la Warner Brothers decise di regalare a Mel, al produttore Joel Silver e al regista Richard Donner le nuovissime Range Rovers, di colore nero, come regali di ringraziamento. Tuttavia, i presidenti della Warner Brothers Bob Daly e Terry Semel dissero a Donner che l'evento in questione era soltanto un pranzo celebrativo (le Range Rover sarebbero state un regalo a) e così il regista decise di invitare anche Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo e lo sceneggiatore Jeffrey Boam. ...