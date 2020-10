Arena lancia le nuove mascherine | stile abbinato alla salvaguardia ambientale

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “In relazione al perdurare di una situazione di allerta relativa a possibili contagi da Covid-19, brand leader nel waterwear, ha deciso di avviare la produzione di altredi protezione individuale, che si aggiungono così a quelle già realizzate negli scorsi mesi come ausilio da indossare in ambienti in cui è necessario mantenere misure cautelative per la presenza di grandi numeri di persone“. Questo l’annuncio dell’aziendain un comunicato ufficiale. “Dopo la realizzazione diottenute dallo scarto di tessuti Powerskin Carbon utilizzati per la creazione di costumi da competizione, nasce così un secondo drop di dispositivi di protezione facciale prodotti dal recupero di tessuti di stock” prosegue la nota, “i disegni ...