Archie Lyndhurst trovato morto a casa della sua famiglia Il giovane attore aveva solo 19 anni

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 1 ottobre 2020), il figliostarcelebre serie britca Only Fools and Horses, Nicholas, èall’età di 19. Il corpo senza vita del, che lavorava presso l’emittente per bambini CBeebies, è stato scoperto nell’abitazionesuaa Fulham la scorsa settimana. La sua morte viene considerata “inspiegabile ma non sospetta”. La polizia e l’ambulanza sono intervenute lo scorso 22 settembre in seguito ad una segnalazione di “preoccupazione per lo stato di salute” delè stato dichiaratosul posto. La madre del ...