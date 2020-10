Anticipazioni quarta puntata Temptation Island 8 | un doppio falò e nuovi drammi della gelosia

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Che cosa succederà nelladi8, che andrà in onda mercoledì 7 ottobre? Il terzo appuntamento dell’isola delle tentazioni, si è concluso con Davide Varriale che ha chiesto il falò anticipato per Serena Spena. La ragazza avrà accettato oppure no l’invito? Ci saranno altri colpi di scena relativi alla coppia formata da Alberto e Speranza: la ragazza finalmente aprirà gli occhi e chiederà un falò al fidanzato? Il falò tra Davide e Serena Dopo il secondo confronto tra Anna e Gennaro, finito nuovamente con un nulla di fatto (la 26enna ha confermato di voler uscire da sola) siamo curiosi di sapere che cosa accadrà nel prossimo appuntamento del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. Secondo le prime ...