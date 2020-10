Anticipazioni Nero a Metà 2 | stasera in tv | orario | canale | gli episodi di giovedì 1 ottobre 2020

(Di giovedì 1 ottobre 2020)a metà seconda stagione, torna un altro appuntamento. Questa sera, giovedì 1°, a partire dalle 21:25 andranno in onda altri duedella seconda stagione della fiction Rai con Claudio Amendola. Nel cast anche Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Eugenio Franceschini, Alessia Barela, Antonia Liskova, Claudia Vismara e con la partecipazione di Angela Finocchiaro e Nicole Grimaudo.a metà 1Nell’o dal titolo “Promesse”, Carlo e Marta raggiungono Nusco e lo credono morta, ma quando arriva Alba scoprono che non è così. Partono le indagini per capire perché Nusco stava scappando e chi ha ...

Il 1° ottobre 2020, su Raiuno, va in onda la quinta puntata di Nero a metà 2, la fiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz rispettivamente nei panni di Carlo Guerrieri e Malik Soprani, due ...