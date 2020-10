Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 2 ottobre | Cosimo confessa un segreto a Riccardo Tornano Daniela e Nicoletta

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 1 ottobre 2020)Il: cos’accadrà domani, nell’ultimo giorno della settimana con la soap? Ci saranno tanti colpi di scena!Il: fallisce il progetto di Salvatore e Marcello per la caffetteria Purtroppo Marcello e Salvatore, che hanno fatto il possibile per tenere aperta la caffetteria anche alla sera su suggerimento di Laura, non otterranno le autorizzazioni che servirebbero. Così il loro progetto fallirà, mettendo ancora più in crisi le finanze del locale anziché risanarle.Il2 ...