Andria: positivo al test corona virus il commissario straordinario del Comune A livello nazionale ipotesi di prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 gennaio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si complicano le cose al municipio di Andria, già chiuso per sanificazione nei giorni scorsi. Oltre ad alcuni lavoratori è risultato positivo al test corona virus il commissario straordinario del Comune. Nella città pugliese, fra l’altro, domenica prossima è in programma il.ballottaggio per l’elezione del sindaco e dunque la struttura comunale sarà particolarmente impegnata. In ambito nazionale il governo è intenzionato a prolung al 31 gennaio 2021 il termine dello stato di emergenza in scadenza il prossimo 15 ottobre. L'articolo Andria: positivo al test ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si complicano le cose al municipio di, già chiuso per sanificazione nei giorni scorsi. Oltre ad alcuni lavoratori è risultatoalildel. Nella città pugliese, fra l’altro, domenica prossima è in programma il.ballottaggio per l’elezione del sindaco e dunque la struttura comunale sarà particolarmente impegnata. In ambitoil governo è intenzionato a prolung al 312021 il terminediin scadenza il prossimo 15 ottobre. L'articoloal...

VideoAndria : #andria: Andria: anche Tufariello positivo al virus, possibili rinforzi per - news24_city : Coronavirus: tra i dipendenti comunali positivo anche Tufariello - InMonsterland : Tutti negativi i contatti di Fitto. Asl di Foggia in parte chiusa per UN positivo, sanificazione stile fallout al C… - VideoAndria : #andria: Raffaele Fitto positivo al nuovo coronavirus, asintomatico - AndriaLiveIt : #Andria Fitto positivo al Covid. Una settimana fa ha tenuto un comizio ad Andria -

Ultime Notizie dalla rete : Andria positivo Coronavirus, picco di positivi nella Bat: 30 i nuovi contagiati AndriaLive Coronavirus, 15 positivi al Comune di Andria, anche il commissario prefettizio

Quindici persone sono risultate positive al Covid-19 negli uffici del Comune di Andria, tutti contagiati da un dipendente. Sono risultati positivi anche il commissario prefettizio, Gaetano Tufariello ...

Dalla Regione indirizzi per gestione di casi e focolai a scuola

«Vogliamo mettere a sistema le responsabilità in questo settore e dare una mano a scuole e università per una ripartenza delle attività senza rischi», ha dichiarato il governatore della Regione Puglia ...

La riapertura delle scuole, il presidente dei medici della Bat: «Rispettiamo le regole, il panico non aiuta»

La riapertura delle scuole sta ponendo gravi problemi a tutti gli operatori della salute , agli insegnanti e ai cittadini tutti. L’arrivo della stagione invernale con l’i ...

Quindici persone sono risultate positive al Covid-19 negli uffici del Comune di Andria, tutti contagiati da un dipendente. Sono risultati positivi anche il commissario prefettizio, Gaetano Tufariello ...«Vogliamo mettere a sistema le responsabilità in questo settore e dare una mano a scuole e università per una ripartenza delle attività senza rischi», ha dichiarato il governatore della Regione Puglia ...La riapertura delle scuole sta ponendo gravi problemi a tutti gli operatori della salute , agli insegnanti e ai cittadini tutti. L’arrivo della stagione invernale con l’i ...