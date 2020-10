Andrea Zelletta: ex fidanzata famosa, la misteriosa Victoria Stella Doritou (Di giovedì 1 ottobre 2020) Natalia Paragoni è la fidanzata di Andrea Zelletta, l’ex tronista di Uomini e Donne “promosso” a concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Una partecipazione che si preannuncia non semplice per la ex corteggiatrice che, una volta uscita dal dating show di Canale 5, ha dimostrato più volte di essere molto molto gelosa del fidanzato. Ma abbiamo scoperto un’ex fidanzata di Andrea, abbastanza misteriosa e molto conosciuta sia nel mondo della moda, sul web ed in quello televisivo, stiamo parlando della bellissima Victoria Stella Doritou. Dal suo profilo Instagram abbiamo scoperto che Victoria Stella Doritou è stata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Natalia Paragoni è ladi, l’ex tronista di Uomini e Donne “promosso” a concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Una partecipazione che si preannuncia non semplice per la ex corteggiatrice che, una volta uscita dal dating show di Canale 5, ha dimostrato più volte di essere molto molto gelosa del fidanzato. Ma abbiamo scoperto un’exdi, abbastanzae molto conosciuta sia nel mondo della moda, sul web ed in quello televisivo, stiamo parlando della bellissima. Dal suo profilo Instagram abbiamo scoperto cheè stata ...

IwantBeer_ : RT @vivodiharold12: “Non fare agli altri quello che non vuoi che gli altri vengano fatti a se stessi” Andrea Zelletta, 2020. #GFVIP - _soraja_04_ : RT @Jade19982: Andrea: “Tommaso sei così bianco” Tommy: “Ma che cazzo vuoi Zelletta non sei mica il mio medico di base” ?????? #GFVIP - giorgia_ava : RT @vivodiharold12: “Non fare agli altri quello che non vuoi che gli altri vengano fatti a se stessi” Andrea Zelletta, 2020. #GFVIP - arvthood : RT @anna22362823: Andrea Zelletta: “Massimiliano non crea dinamiche” Le dinamiche che ha creato Andrea da quando è nella casa: ?????? #gfvip… - Frances35170838 : RT @vivodiharold12: “Non fare agli altri quello che non vuoi che gli altri vengano fatti a se stessi” Andrea Zelletta, 2020. #GFVIP -