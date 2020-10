È ancora Caserta la miglior pizzeria al mondo

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 ottobre 2020) La pizza; un ‘affare’ di. Per il quarto anno consecutivo la città campana e il suo hinterland si prendono lo scettro did’Italia e delsecondo la classifica 50 Top Pizza 2020. Ma c’; tuttavia un colpo di scena, se l’anno scorso c’era stato un pari merito tra Pepe in Grani di Franco Pepe di Caiazzo (vincitore per tre volte) e I Masanielli di Francesco Martucci a, quest’anno I Masanielli ha centrato il sorpasso prendendosi il podio più alto. Pepe in Grani scende di un gradino mentre al terzo posto si piazza I Tigli di Simone Padoan (San Bonifacio, Verona), il quale si aggiudica anche il premio speciale di pizzaiolo dell’anno.Top Pizza 50 ...