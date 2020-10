Anche il viceministro della Salute Sileri contro il Mes | “Porterà problemi | può obbligarci a fare dei tagli”

Leggi su dire

(Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – "Il Mes potrebbe essere un'ottima soluzione se non vi fosse un trattato alle spalle con degli articoli che potrebbero in futuro porci dei problemi. Non si tratta di un no categorico e di bandiera, si tratta di un ragionamento sul fatto che questo Mes potrebbe crearci dei problemi in futuro magari costringendoci a dei tagli proprio sulla sanità o in altri settori come la scuola. Non vorrei, dopo aver preso questi soldi, ritrovarmi fra qualche anno nella condizione di dover fare tagli. E' chiaro che se dovesse cambiare il trattato allora sarebbe un altro discorso". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta", condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.