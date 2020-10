Anche Greenpeace contro l’arresto della No Tav Dana Lauriola | “A rischio la libertà di manifestare”

Leggi su dire

(Di giovedì 1 ottobre 2020) MILANO – “L’arresto e la detenzione (due anni) dell’attivista No Tav Dana Lauriola è un problema che non riguarda solo chi, come gli attivisti di Greenpeace, si dedica alle proteste nonviolente. In questi ultimi anni si è sempre più limitata la libertà di manifestazione del pensiero anche in contrasto con quanto previsto nella Costituzione“. Così, in un comunicato, Greenpeace Italia prende posizione sull’arresto della portavoce del movimento No Tav Dana Lauriola, condannata al carcere dopo che il giudice cautelare ha rifiutato tutte le misure di custodia alternative, nonostante il parere dei servizi sociali ne raccomandasse l’affidamento in prova.